In Onda, la lezione di Massimo Franco: "Meloni? Cosa abbiamo il dovere di fare"

"Nessun pregiudizio, abbiamo il dovere di aspettare e capire cosa fanno": Massimo Franco, ospite di In Onda su La7, ha invitato tutti a non sparare contro la coalizione vincitrice delle elezioni di domenica 25 settembre, sia perché ha conquistato una vittoria schiacciante sia perché deve ancora insediarsi a tutti gli effetti. Nonostante questo, però, l'editorialista del Corriere della Sera ha detto anche che "aver fatto cadere Draghi rimane un atto di irresponsabilità compiuto dall'interno della maggioranza del quale Meloni ha solo beneficiato".

Secondo Franco, la leader di Fratelli d'Italia è stata "individuata come novità, il fatto di non aver mai governato è stato considerato un pregio, ha prevalso in Italia - al solito - il richiamo del nuovismo. E il fatto che abbiamo visto in questi anni delle leadership che si sono consumate sempre più rapidamente mi pare che all'elettorato non interessi".

Il giornalista, poi, ha fatto anche un confronto con il passato: "Rispetto al 2018 l'Italia sta meglio, c'è un piano di ripresa finanziato dall'Europa che in qualche modo incardina il governo non solo di Draghi ma anche di Meloni". Infine, sui presunti contatti tra premier uscente e premier in pectore, Franco ha spiegato: "È normale che il vecchio e il nuovo governo, quando ci sono in ballo finanziamenti così grossi, si consultino per evitare traumi".