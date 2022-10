Otto e Mezzo, "farebbe il consigliere della Meloni?": Monti, risposta raggelante

04 ottobre 2022 a

a

a

A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, nella puntata in onda su La7 lunedì 3 ottobre, fari puntati su Giorgia Meloni e il nascente governo di centrodestra. Cosa dovrà fare? Con cosa misurarsi? A spendersi in tre consigli ecco Alessandro Giuli, firma di Libero, che inizia il suo elenco con una nota ironica. "Compiti per il governo Meloni: numero 1, ingaggiare Mario Monti come consulente. Consigliere, pardon". Già, il Loden è ospite in collegamento.

"Stia molto attenta a farlo": la minaccia di Mario Monti alla Meloni | Video

Dunque ecco che la Gruber gli gira la domanda: "Sarebbe disponibile, professore?". Ma l'ex premier si nega: "Io do consigli a chi lavora all'interesse della Repubblica, ma li do dalla tribuna del Senato". "Insomma, niente ruolo di consigliere", la Gruber sintetizza la posizione di Monti.

"Chi sono i veri nemici della Meloni": Travaglio gufa e Lilli Gruber gode | Video

Poi riprende l'elenco dei "compiti" di Alessandro Giuli, con il punto numero 2: "Al Ppe, la Meloni potrebbe portare in dote un'alleanza con i conservatori portati in una dimensione post-sovranista. E fare in modo che il Ppe non debba governare con i socialisti, ma con un fronte conservatore istituzionalizzato, costituzionalizzato, una destra repubblicana che si porta dietro come stile e contenuti tutto ciò che oggi in quel partito è meno presentabile". E ancora: "Punto numero 3, lo scostamento di bilancio: non è stato negato dalla Meloni, è l'extrema ratio", conclude Giuli.