Tagadà, Sallusti gela Tiziana Panella: "Come vedo Salvini"

"La Lega deve avere il suo segretario al tavolo del governo, questa mi sembra un richiesta legittima": Alessandro Sallusti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha detto la sua sulla possibile squadra del nuovo esecutivo di centrodestra. Parlando del leader della Lega, in particolare, il direttore di Libero ha detto che il ministero degli Interni potrebbe non essere più sul tavolo: "È un mosaico talmente complicato... non ci sono solo i ministeri, ci sono anche le presidenze di Camera e Senato e tante altre cose. È un mosaico che va costruito. Giorno dopo giorno si comincia a intravedere quello che sarà".

Poi ha ricordato che "Salvini, Meloni e Berlusconi possono decidere quello che vogliono, ma poi c'è il presidente Mattarella che deve mettere la firma". A quel punto allora la Panella gli ha chiesto: "In questo momento Salvini gioca la partita della formazione del governo ma ha anche un momento di grande difficoltà all'interno del suo partito. Quanto è importante per lui ottenere il massimo possibile da Giorgia Meloni e quanto la Meloni è preoccupata, secondo te, dalla debolezza di Salvini?".

"Attenzione, io Salvini non lo vedo debole - ha risposto Sallusti - Ha portato a Camera e Senato una quantità di parlamentari che la Lega forse non ha mai avuto in vita sua. Una quantità di parlamentari che è più o meno la stessa del Pd, che ha preso il doppio dei voti. Per cui se è vero, come è vero, che le elezioni non sono andate bene, il risultato finale che poi è quello che conta - quanti senatori e deputati ho - non è così male. Anche perché Salvini ha scelto solo ed esclusivamente fedelissimi, quindi per almeno un lasso di tempo consistente questi signori risponderanno a lui e solo a lui".