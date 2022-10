Mauro Corona, la profezia terribile su Putin: "C'è un 5 per cento..."

04 ottobre 2022 a

Il solito tornado Mauro Corona si abbatte su Bianca Berlinguer e Cartabianca, su Rai3. Lo scrittore, scultore e montanaro, nel suo collegamento d'apertura, tesse nuovamente l'elogio di Giorgia Meloni. Una settimana fa, a poche ore dal trionfo elettorale del centrodestra, aveva rassicurato i telespettatori sul futuro governo, che avrebbe a suo dire fatto cose buone su taglio delle tasse e pensioni. Giusto per mettere a tacere le voci sul "pericolo fascista" che attenderebbe, secondo la sinistra, il nostro Paese.

Nello specifico, spiega Corona, la leader di Fratelli d'Italia "non ha fatto alcun clamore, è stata di una eleganza unica. Adesso occorre lasciarle imbastire un programma ma non vorrei essere in lei perché questo è proprio un periodo terrificante per governare". Questo perché lo spauracchio internazionale è impressionante: crisi economica, crisi energetica, crisi diplomatica e militare. "Non credo che Putin possa usare le armi nucleari", riflette Corona sulle notizie che stanno arrivando nelle ultime ore da Russia e Ucraina. Il presidente russo "è un giocatore di poker che bluffa e cerca di spaventare. Ne sono sicuro al 95 per cento, dopodiché c’è un 5 per cento di follia…".

Ce n'è anche per l'attualità un po' più leggera. Ad esempio Giulia Torelli, giovane milanese diventata famosa ahilei per un video sui social in cui ripeteva "basta vecchi" perché delusa dal loro voto. "L’influencer che ha detto che gli anziani non dovrebbero votare? Non ha avuto rispetto di chi è invecchiato faticando e accudendo figli e nipoti - la rimbrotta Corona -. Questa ragazza si ricordi che questi vecchi sono stati giovani e avevano meno possibilità di lei".