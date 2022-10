Agorà, De Masi si converte sulla Meloni: "Credo che la sua linea sarà coerente"

07 ottobre 2022 a

La notte elettorale sembra aver portato consiglio. Dalla vittoria di Giorgia Meloni sono molti ad aver cambiato opinione su di lei. Uno tra tutti è Domenico De Masi. Il sociologo vicinissimo al Movimento 5 Stelle si pronuncia così ad Agorà, programma mattutino in onda su Rai 3: "Meloni mi sembra una persona volitiva, che difficilmente cambia linea. Ovviamente in campagna elettorale i toni sono molto accesi. Io credo che la sua linea sarà coerente, diversa da quella della Sinistra ma credibile".

Un vero e proprio elogio, inaspettato. Solo a poche ore di distanza dal giorno del voto, De Masi definiva la leader di Fratelli d'Italia "un nemico" contro cui combattere: "Ci aspettano quattro lunghi anni di opposizione. Potrebbero essere l’occasione per trovare un modo di rifondare la sinistra. E bisognerebbe partire proprio dai 14 milioni di poveri che ci sono in Italia, ma devono diventare una classe, una classe sociale consapevole: individuare i nemici, come Meloni, e organizzarsi. Come insegnava Marx. Ma nessuno lo legge più", era il suo invito a quel Movimento ormai dissolto.

Ma il sociologo non è l'unico che ha raddrizzato il tiro nei confronti della Meloni. Difficile dimenticare le parole di Lilli Gruber, che in conduzione ha detto chiaro e tondo: "Mi sembra di poter dire che la Meloni sta dando di sé una versione molto pragmatica e illuminata". La conduttrice di La7 ha particolarmente apprezzato le prime mosse della leader di FdI che, nonostante i margini "ristretti" di manovra, ha già sentito Zelensky, Netanyahu, ex pluripremier di Israele, e ha anche incontrato il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani.