Gianfranco Librandi, a quale partito ha donato 100mila euro

A Gianfranco Librandi è andata male. Non è bastato neppure versare ben 100mila euro a +Europa per essere eletto. Presentatosi alle elezioni, il deputato "cambia casacca" per eccellenza si è autocandidato, finendo per giocarsi lo scranno in Parlamento. Il suo ingresso alla Camera risale al lontano 2018, quando il produttore di impianti di illuminazione a led si era candidato con il Partito democratico. L'ex Forza Italia, ex Scelta Civica, ex Italia Viva pensava di aver trovato finalmente la sua casa in +Europa e invece così non è stato. Oltre al dispiacere, Librandi dovrà fare i conti con pesanti esborsi, visto che a tutti questi partiti ha donato soldi: sia chiaro, tutto lecito e alla luce del sole.

Così tanti - ricorda Il Fatto Quotidiano - da essere diventato il più generoso finanziatore della politica italiana. Solo negli ultimi tre anni e mezzo ha donato 1,5 milioni di euro a partiti e fondazioni. Il maggior beneficiario? Matteo Renzi. Nelle carte dell'inchiesta della Procura di Firenze sulla Fondazione Open si legge che le due sue principali aziende, Tci Telecomunicazioni e Tci Elettromeccanica, in sette mesi hanno finanziato per 900 mila euro la Fondazione. Poi ecco 340mila euro al Comitato Leopolda 9 e 10, i 18mila regalati a Italia Viva e dodicimila euro finiti nelle mani di "Ritorno al futuro", associazione legata sempre a Italia Viva.

Ma la lista è ancora lunga: Librandi ha donato 20mila euro a Siamo Europei, la lista con cui Carlo Calenda si presentò alle europee, 113mila euro bonificati al Pd e 60mila euro al comitato elettorale per Beppe Sala. Infine ecco che spuntano i 100mila di +Europa. La differenza? Prima almeno un posto in Parlamento lo aveva, ora invece la poltrona è seriamente a rischio. Candidato nel collegio uninominale Lombardia 1, a Milano, Librandi è stato superato dalla forzista Cristina Rossello. Nemmeno nel collegio plurinominale gli è andata bene, visto che + Europa non ha superato la soglia di sbarramento.