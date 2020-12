Striscia la Notizia, umiliazione totale per Gianfranco Librandi: "Quanto sono africani?", ridicolizzato così

24 dicembre 2020 a

A distanza di quasi due settimane si parla ancora della grottesca performance di Gianfranco Librandi a Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4 in cui il deputato di Italia Viva aveva affermato che i meridionali sono più resistenti al coronavirus poiché sono "gli africani d'Italia". Un discreto delirio, che però il renziano Librandi ha confermato e ribadito anche in altre sedi. E così, a "testare" le sue peculiari affermazioni, ecco che scende in campo Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico trasmessa su Canale 5 ieri, mercoledì 23 dicembre. Titolo del servizio: "Quanto sono africani i meridionali?". E così, ecco che l'inviato Roberto Lipari ha voluto "misurare" la veridicità di quanto detto da Librandi con un particolare esperimento sociale. Eccolo...

Striscia, sfottò a Librandi ed esperimento sociale: il servizio

