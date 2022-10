Stasera Italia, Alessandra Ghisleri: "Quanti non pagano la bolletta", sondaggio-choc

10 ottobre 2022 a

Le bollette sono una delle principali preoccupazioni degli italiani e quindi anche un tema da toccare sempre nel talk show di attualità e politica. A Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, è intervenuta Alessandra Ghisleri, che ha dato conto di una recente rilevazione condotta proprio sulle bollette e su come le stanno affrontando gli italiani.

“C’è un’Italia che va avanti - ha dichiarato la direttrice di Euromedia Research - è l’Italia del privato e delle imprese ed è quella più preoccupata, anche se adesso siamo ancora al limite delle tensioni sociali. La gente si sta preoccupando di come potrà pagare le bollette: solo il 5% ha dichiarato che non ha intenzione di pagarle, mentre l’82% sostiene di aver già recepito una bolletta molto alta. Di fronte a queste preoccupazioni è necessario che ogni politico che entra nei palazzi di potere capisca che deve difendere i cittadini”.

A proposito delle bollette e dei loro costi, ultimamente i prezzi del metano sulla Borsa di Amsterdam sono scesi verso cifre che non si vedevano almeno dallo scorso luglio. Una discesa che però non si riflette ancora sulle bollette: se il trend continuasse, il primo momento utile per una contrazione del costo sarebbe a novembre.