Quarta Repubblica, Sgarbi zittisce la sinistra: "Parla bene lo spagnolo"

Si parla dell'intervento di Giorgia Meloni da Vox da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 10 ottobre, e Vittorio Sgarbi, che è ospite in studio commenta le parole della leader di Fratelli d'Italia, presidente del Consiglio in pectore: "Mi compiaccio di avere un premier che parla un perfetto spagnolo perché ogni nazione è parte necessaria dell’Europa". Ma attenzione, aggiunge il critico d'arte, "non possiamo essere non nazionalisti ma dobbiamo essere pacifisti perché l’Italia ripudia la guerra". E si mette a leggere un passaggio della Costituzione italiana.

Vittorio Sgarbi si ritiene un pacifista "come Sansonetti, come Papa Francesco", perché "la guerra porta solo morte e distruzione. E anche chi vince in realtà perde". E conclude il critico d'arte: “Chi è per la pace ritiene che la guerra è sempre una sconfitta".

Alessandro Campi, politologo, sostiene che la leader di Fratelli d'Italia "faccia bene a mantenere il suo profilo, ieri il suo messaggio a Vox è stato istituzionale". E "fatalmente", conclude, "accadrà che la Meloni con il centrodestra diventerà interprete dell’ortodossia atlantica a scapito dell’opposizione"