Vittorio Feltri "sconvolge" Myrta Merlino: "Ancora qualche minuto". E...

11 ottobre 2022 a

Esilarante botta e risposta a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 11 ottobre tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri: "Se vado in pubblicità mi aspetti tre minuti o sparisci?", chiede la conduttrice al direttore editoriale di Libero che è in collegamento. "L'importante è che ce lo diciamo con franchezza", aggiunge. A quel punto Vittorio Feltri risponde: "Oggi farò una eccezione e mi tratterrò ancora qualche minuto". Quindi la Merlino chiosa: "Vittorio, ti sono grata. Ti manderò un mazzo di rose rosse".

Qui il siparietto tra Vittorio Feltri e Myrta Merlino

Un siparietto che ha spezzato un acceso dibattito sulla guerra in Ucraina. Feltri aveva parlato della possibilità che si usino armi nucleari. "Siamo di fronte non a una tigre, che sarebbe la Russia, e a un agnellino, ma siamo di fronte a due tigri che se le danno di santa ragione e non mostrano nessuna intenzione di porre fine a una guerra che sta scivolando nel nucleare e questo sarebbe devastante per tutta l'Europa e per quei Paesi che hanno fornito armi a Zelensky e si sono resi complici". Quindi, conclude Feltri, "mi sembra difficile dar vita a un negoziato se lo stesso Zelensky abbatte i ponti in modo violentissimo".