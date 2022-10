Corrado Augias: "Glielo taglio". Veleno puro contro la Meloni

12 ottobre 2022 a

a

a

Corrado Augias, ospite di Giovanni Floris a diMartedì, su La7, nella puntata dell'11 ottobre, dice che noi ci innamoriamo dei salvatori: "E Giorgia Meloni ne avrà bisogno. La Meloni è una donna intelligente, hai visto come ha colto la vittoria? Fermi tutti, nessuno stappi una bottiglia, perché non è il momento". Quindi, ricorda Augias, "quando andò Alemanno al Campidoglio si fece accompagnare da un codazzo di giovanotti che gridavano 'Viva il Duce'". La leader di Fratelli d'Italia, invece, osserva il giornalista, "ha detto tra i suoi 'chi alza la voce è fuori' e 'chi alza il braccio glielo taglio...'"..



Qui l'intervento di Corrado Augias a DiMartedì, su La7

Obbligo di cravatta e... Meloni, le regole ai suoi: come si va in Parlamento

"Perché", conclude Corrado Augias, Giorgia Meloni, con tutte le crisi aperte in questo momento, "sa a quale tremendo incarico va incontro. È una donna spaventata il che spiega anche le sue contraddizioni che sono lampanti, da una parte l'Europa, dall'altra parte Vox".

Augias si è poi scontrato con Michele Santoro, anche lui ospite in studio da Floris. "Non vedo i progressi fatti dai governi tecnici, la situazione degli ospedali in Calabria è rimasta la stessa", "Ma che c'entra, Santoro", ribatte Augias. "Non c'entra niente con il discorso generale di Mario Draghi".