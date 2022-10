Giuseppe Cruciani, lo sfogo: "Meloni? Vi fa impazzire, voi e i vostri circoletti del ca***"

12 ottobre 2022 a

a

a

"Come stanno impazzendo le donne di sinistra, le sinistrate". Giuseppe Cruciani, nel suo monologo a La Zanzara su Radio 24, colpisce durissimo, senza pietà, Laura Boldrini, Michela Murgia, Rula Jebreal e compagne varie, "tutte quelle donne che odiano voi sapete chi". Vale a dire, Giorgia Meloni.

"Non siete solo ridicoli...": fascismo, Cruciani scatenato (e Meloni gode)

"Quella che è stata chiamata la Ducetta. Stanno impazzendo perché c'è una donna che non appartiene alla loro consorteria - sottolinea Cruciani, implacabile fustigatore dei luoghi comuni che vivono ormai nei sempre più barricati salottini progressisti delle metropoli italiane -, una che non appartiene alle loro lobbies, non appartiene ai loro circoletti benpensanti".

Una che, prosegue Cruciani versione Caterpillar, "non parla ogni giorno di diritti, che non vuol dire la maggior parte delle volte un emerito caz***o. Una che non parla ogni giorno di schwa, di cambiare il linguaggio, di linguaggio inclusivo, una che non parla di quote rosa e di omosessuali tutti i santissimi giorni. Una che non è lì per cooptazione, perché l'hanno voluta i maschi. E che sta per diventare presidente del Consiglio".

"Questo è quello che ci aspetta?": Boldrini, operazione-terrore contro Meloni

"Pensa come stanno impazzendo queste di sinistra, le donne sinistrate della politica italiana e non solo - conclude un accaloratissimo Cruciani -. E magari mette pure in riga Berlusconi e Salvini, questa qua. Tu capisci quanto stanno impazzendo perché non appartiene ai loro circoletti del caz***o?".

"Tipico dei dittatori", "Non stai bene": Maglie polverizza Rula Jebreal, basta una frase

Le telecamere sono concentrate su Cruciani, rigorosi occhiali da sole anche in sala di registrazione e sorrisino di chi sa che sta per far arrabbiare mezza Italia. E mentre la reazione del socio/avversario David Parenzo è solo immaginabile, quella dei social è lì da vedere: una ideale ovazione.