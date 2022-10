Stasera Italia, Senaldi sul governo: "Mi hanno chiamato ora", accordo trovato?

12 ottobre 2022 a

a

a

"Chiunque tu interpelli, ti dice che è l'altro che alza la posta": Pietro Senaldi, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, è intervenuto sui presunti contrasti all'interno del centrodestra in vista della convocazione delle Camere di domani, giovedì 13 settembre. Nelle ultime ore è saltato anche il vertice tra i tre leader, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Villa Grande.

"Quel nome vale almeno due ministri": rumors, bomba sulla trattativa

"Se tu senti quelli della Lega, ti dicono che è Berlusconi che alza la posta - ha continuato il condirettore di Libero - se senti quelli di Forza Italia dicono 'no, noi rinunciamo alla presidenza della Camera, facciamo altre richieste, vogliamo essere compensati'". Se in un primo momento durante la trasmissione Senaldi ha detto che forse un accordo sui nomi delle presidenze delle Camere non si era ancora trovato, in un secondo momento ha precisato: "Ho ricevuto una chiamata, mi hanno detto che proprio adesso l'accordo pare trovato, quindi è possibile che La Russa diventi presidente del Senato e Molinari della Camera. Questo è quello che mi hanno detto, mi hanno telefonato dalla segreteria di partito".

La quadra, insomma, potrebbe essere stata trovata. Quello che nelle ultime ore era stato definito come un braccio di ferro sembra essersi risolto. Adesso non resta che attendere domani. Il prossimo step sarà la formazione della squadra di governo.