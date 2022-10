Guido Crosetto "fuori dalla squadra"? Le indiscrezioni che agitano FdI

12 ottobre 2022 a

Quale ruolo per Guido Crosetto nel prossimo governo? Secondo fonti qualificate sentite da Affaritaliani.it, il fondatore di Fratelli d'Italia potrebbe diventare ministro della Difesa, degli Esteri o dello Sviluppo economico. Pare certo che l'imprenditore venga considerato come una sorta di "jolly" all'interno del partito guidato da Giorgia Meloni. Che quindi potrebbe spostarlo nei ministeri di peso a seconda delle richieste degli alleati.

Crosetto sarebbe anche l'unico a cui la Meloni potrebbe chiedere di fare un passo indietro se questo fosse necessario a trovare un accordo all'interno del centrodestra con gli alleati Salvini e Berlusconi. L'ex parlamentare, infatti, non si lamenterebbe di un eventuale cambiamento dell'ultimo minuto. "Non farebbe una piega a non entrare nel governo e che non accetterebbe ministeri minori", scrive Alberto Maggi su Affari italiani.

Per quanto riguarda le altre caselle destinate a Fratelli d'Italia, stando alle ultime indiscrezioni, Giovanbattista Fazzolari potrebbe finire a Palazzo Chigi come sottosegretario, Raffaele Fitto potrebbe essere il responsabile degli Affari europei mentre Daniela Santanchè potrebbe contendersi il Turismo con la Lega. Ci dovrebbe essere, poi, anche qualche ministro tecnico. Pare però che saranno pochi e posizionati e in dicasteri chiave. Per la Salute, per esempio, sarebbero circolati i nomi del medico Guido Rasi, già direttore dell'Ema, e di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa.