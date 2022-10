Otto e Mezzo, Bernabè avverte la Meloni: "Tra sei mesi problemi colossali"

12 ottobre 2022 a

Una profezia preoccupante quella di Franco Bernabè. Il presidente di Acciaierie d'Italia si sofferma sul centrodestra e mette in guardia Giorgia Meloni: "Tra sei mesi la leader di Fratelli d'Italia si troverà ad affrontare problemi colossali, non li auguro a nessuno". "Ma perché proprio tra sei mesi?", chiede Lilli Gruber nella puntata di mercoledì 12 ottobre. "Perché i prezzi delle bollette si faranno sentire tra sei mesi, quando scadranno molti contratti dei cittadini", è la risposta pronta di Bernabè che delinea uno scenario a dir poco inquietante.

Non va meglio per la creazione del nuovo esecutivo. Su questo il banchiere ricorda che quella formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia è "una coalizione eterogenea" e come tale non è semplice trovare una quadra. Una cosa però Bernabè ci tiene a dirla.

Si tratta di un consiglio a quella che sarà con ogni probabilità la prossima premier: "La Meloni deve farsi una sua squadra di governo sua e non chiamare i tecnici". In studio su La7, infatti, si stava parlando del "no" di Fabio Panetta. Rifiuto che per Bernabè sarebbe arrivato solo perché in Europa l'economista vanta un ruolo di prestigio difficile da lasciare per fare un eventuale ministro.