Stasera Italia, la sparata di Fuksas: "Meloni? Cosa mi fa paura"

Massimiliano Fuksas, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato di Giorgia Meloni e della formazione del nuovo governo, presumibilmente guidato proprio da Fratelli d'Italia, che ha trionfato alle elezioni del 25 settembre scorso. "La conosci?", ha chiesto la conduttrice al suo ospite, riferendosi alla premier in pectore. "No, ma io non ho paura di lei in quanto proveniente dalla destra o dall'estrema destra", ha risposto l'architetto e designer italiano.

Fuksas, poi, ha spiegato quale sia il suo timore principale al momento: "Io l'unica cosa di cui ho paura è che non ci sia gente qualificata". A tal proposito ha fatto l'esempio di un dicastero in particolare: "Io vorrei sapere adesso chi sarà il ministro della Pubblica istruzione di cui non si parla mai. Credo che sia uno dei ministeri più importanti perché forma il Paese e la cultura".

L'architetto, infine, ha ribadito la sua posizione, spiegando che la questione fondamentale riguarda chi andrà a ricoprire ruoli importanti in posizioni cruciali: "Non è un problema di chi sono le persone chiamate a rappresentarci, ma di chi ci sarà nei ministeri chiave", ha chiosato. Tra gli ospiti della Palombelli per discutere della formazione del nuovo esecutivo anche Maurizio Lupi e Pietro Senaldi, condirettore di Libero.