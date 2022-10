Controcorrente, Giuli avverte Meloni: "Cosa deve avere Forza Italia"

13 ottobre 2022 a

a

a

Nella serata della vigilia del primo voto del nuovo Parlamento, quello per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, nella serata del vertice dei tre leader di centrodestra che però poi è saltato all'ultimo (a incontrarsi solo Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi), ecco che Alessandro Giuli fa il punto sulla situazione politica ospite a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4 nella sua edizione in prima serata.

Tensioni nel centrodestra, insomma. E alla fine è sempre così, quando c'è da spartire incarichi, poltrone, potere. Tensioni che però non avrebbero vanificato l'accordo: il voto dovrebbe confermare Ignazio La Russa al Senato e Riccardo Molinari alla Camera. Staremo a vedere.

"Le scelte sono due". Luttwak avverte Meloni: la "grana"-Zelensky

Per certo, Giuli, firma di Libero, spiega che "Forza Italia deve avere il suo spazio, la sua rappresentanza". Il punto è che parecchi ostacoli nelle trattative, soprattutto per la squadre dei ministri, starebbero arrivando proprio dagli azzurri di Silvio Berlusconi. In particolare per il caso-Licia Ronzulli: lei e il Cav si sarebbero impuntati per una poltrona ministeriale, inizialmente la Sanità mentre ora potrebbe "accontentarsi" di un incarico di rango inferiore.

Dunque, cambiando il focus della sua analisi, Giuli spiega quali a suo giudizio dovrebbero essere una delle priorità del prossimo esecutivo: "Il nuovo governo deve presentarsi in Europa e chiedere di fare altro debito condiviso per fronteggiare un'emergenza disastrosa", taglia corto Giuli, schierandosi di fatto a favore di quello scostamento di bilancio sul quale la Meloni, al contrario, sembra nutrire più di un dubbio.