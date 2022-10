Myrta Merlino: "Un'enormità". Senato, le immagini che la sconvolgono

13 ottobre 2022 a

Colpo di scena in Senato: Ignazio La Russa è stato eletto alla presidenza al primo colpo. Lo stupore, visto che Forza Italia - esclusi Silvio Berlusconi e Maria Elisabetta Casellati - non ha votato, è stato incontenibile. A L'Aria Che Tira su La7, in onda in diretta giovedì 13 ottobre, Myrta Merlino si è mostrata alquanto spaesata. "Ma ha passato il quorum? È stato eletto". Davanti a lei il tabellone con i numeri: 104 voti per poter cantar vittoria. Ma la notizia è stata diffusa quando ancora Liliana Segre controllava i nomi. E così a fermare la conduttrice ci ha pensato Tommaso Cerno. "Aspettiamo, perché queste sono cose importanti".

La conduttrice ha chiesto in regia di poter vedere le prime pagine dei siti d'informazione e tutti danno per fatta l'elezione dell'esponente di Fratelli d'Italia. "Un vero colpo di scena", ha proseguito la Merlino che finalmente ha ricevuto i numeri ufficiali: La Russa ottiene ben 116 voti. Ma qualcosa non torna. "Sta passando senza i voti di Forza Italia, è un'enormità".

Gli azzurri infatti non hanno votato, fatta eccezione per il Cavaliere e l'ex presidente del Senato. Così facendo ci sono 16 voti in meno dal centrodestra che in Aula ne ha 112. In totale le schede bianche sono state 66 e dunque, viene da chiedersi in studio, "chi ha votato La Russa?". Un giallo, che ha subito dato il via alla caccia ai "traditori". A dire la sua per primo, Berlusconi che punta il dito sull'alleanza Italia Viva-Azione: "Sapevamo che La Russa lo avrebbero votato gli altri, Renzi, Azione e i senatori a vita".