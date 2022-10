Antonella Viola attacca Fontana: "Ha un problema coi gay". Sallusti la zittisce

14 ottobre 2022 a

Scontro in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, tra Alessandro Sallusti e Antonella Viola. "Non possiamo mettere sullo stesso livello Bertinotti e Fontana. Fontana ha un problema con le coppie arcobaleno, con gli omosessuali, con dei cittadini che non sono liberi di vivere la loro vita come gli altri", attacca la virologa. E ancora: "A me ha fatto impressione il discorso di Fontana: ha parlato del Papa, di santi, beati. Credo che avremo uno Stato meno laico, e questo è un problema. Discorso preoccupante", attacca ancora la professoressa. "Non è un buon segnale se la religione entra nella vita politica".

Qui il botta e risposta tra Sallusti e Antonella Viola

Il direttore di Libero che per tutto il tempo scuote la testa a questo punto interviene e ribatte: "I riferimenti al Papa compaiono quotidianamente anche nei discorsi di Mattarella. Fontana è un cattolico pro vita se vogliamo un fondamentalista islamico pro morte va bene ma gli italiani hanno deciso un cattolico pro vita. Dopodiché lui come presidente della Camera è chiaro che deve garantire i diritti di tutti e se non lo farà sarò il primo a scendere in piazza ma non possiamo criticarlo perché lui ha le sue idee che non sono terroristiche.