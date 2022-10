Sallusti: "Fontana e La Russa? Forse non ricordate che la Boldrini..."

14 ottobre 2022 a

a

a

Si parla della elezione dei presidenti della Camera e del Senato e delle tensioni all'interno del centrodestra dopo il biglietto di Silvio Berlusconi su Giorgia Meloni da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 14 ottobre, e Alessandro Sallusti spiega: "Gli italiani hanno deciso di premiare Meloni e Salvini più di Berlusconi. La decisione è stata presa democraticamente nelle urne. Dopodiché mi stupisco di chi si stupisce che la destra che vince le elezioni metta persone di destra nelle istituzioni". Prosegue il direttore di Libero: "Essere di destra non vuole dire essere dei nazisti o dei criminali. Non penso che la Boldrini e Bertinotti fossero meno di parte di quanto lo siano Fontana e La Russa.C'è questa convinzione che vincono le destre e deve governare la sinistra".

Qui l'intervento di Alessandro Sallusti a Otto e mezzo

"Attentato politico": Mentana, la frase in tv su Crosetto che sconvolge tutti

Per quanto riguarda Berlusconi, sottolinea Sallusti, "siamo di fronte al problema che deve accettare e prendere atto che non può più comandare in politica come ha sempre fatto perché non ha più i numeri". Da parte sua la Meloni, conclude il direttore, "deve capire che non ha davanti a sé un leader qualsiasi ma un signore che ha scritto pagine importantissime della politica italiana degli ultimi trent'anni. Se non si riuscirà sarà un problema".