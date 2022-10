Zona Bianca, Bassetti sbotta: "Chiedo subito provvedimenti"

17 ottobre 2022 a

"Trovo gravissime le affermazioni fatte stasera": Matteo Bassetti, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, ha commentato così le parole di un collega, lo psicoterapeuta Massimo Citro Della Riva, anche lui in collegamento con il talk. "Io mi dissocio completamente, anzi chiedo dei provvedimenti da parte dell'Ordine dei medici", ha proseguito l'infettivologo e direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Non so se questa persona sia iscritta all'Ordine dei medici, ma qualora lo fosse chiedo che l'Ordine a cui appartiene faccia un provvedimento urgente". Una vera e propria richiesta quella di Bassetti. Ma cosa lo ha fatto arrabbiare così tanto? Lo ha spiegato lui stesso: "Non si può andare a dire, in un momento così importante della campagna vaccinale, che i vaccini creano tumori".

L'esperto, po, ha aggiunto: "Dopodiché se l'ordine dei medici a cui appartiene questo signore dirà che va bene farlo, secondo me è una cosa assurda, stiamo dando delle informazioni che sono completamente contro ogni evidenza scientifica". Bassetti, infine, ha spiegato anche perché la campagna vaccinale per la quarta dose non ha funzionato: "Ci sono stati alcuni errori abbastanza importanti nella comunicazione. Io credo, per esempio, che continuare a chiamarla quarta dose sia un grave errore. Io sono 22 anni che faccio la vaccinazione antinfluenzale e non ho mai detto che ho fatto 22 dosi di vaccino antinfluenzale, faccio il richiamo annuale".