Matteo Bassetti alla Meloni: "Covid, la prima cosa che deve fare"

"Si deve intervenire sull'isolamento dei positivi uscendo dalla logica costrittiva e gestirlo invece in modo sanitario": Matteo Bassetti, sentito dall'Adnkronos, parla dei provvedimenti che il prossimo governo dovrebbe prendere nell'ambito della pandemia da Sars-CoV-2. "È arrivato il momento di allineare il Covid ad altre malattie infettive respiratorie", ha ribadito l'infettivologo e direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Siccome è diventato un virus simile all'influenza - ha proseguito Bassetti - deve essere a questo equiparato". Ecco perché - a suo avviso - bisognerebbe intervenire subito sul cosiddetto isolamento: "La modifica della quarantena è un ulteriore modo per convivere con il Sars-CoV-2. Mi auguro che lo stop alla quarantena sia tra primi provvedimenti che prenderà il nuovo governo". E non è tutto. Perché Bassetti, che non ha mai fatto mistero delle sue opinioni negative sull'operato di Roberto Speranza, ha detto anche: "Mi auguro che chiunque sia il ministro sappia ascoltare più del ministro precedente e che sappia mettere a confronto idee diverse. Mi auguro che sia un tecnico".

Sulla risalita dei positivi nelle ultime settimane, invece, qualche giorno fa Bassetti ha detto che "era ampiamente atteso che con la prima settimana di ottobre avremmo avuto un incremento significativo dei contagi dal momento che si è tornati a scuola, si è tornati alle attività produttive, si sta più su autobus, tram, in generale c'è un maggior contatto. Ma l'indicatore non deve essere quanta gente ha il tampone positivo, vogliamo sapere quanta gente ha dei sintomi gravi, quanta gente va in ospedale".