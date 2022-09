Matteo Bassetti, "partito senza senso". Bomba politica a Zona Bianca

19 settembre 2022 a

Dibattito su Covid e vaccini a Zona Bianca. Nella puntata in onda domenica 18 settembre su Rete 4, Matteo Bassetti si scaglia ancora contro i medici che non si sono vaccinati. Per lui, infettivologo del San Martino di Genova, significa solo una cosa: "Vuol dire che in questi due anni non hanno lavorato". Nel salotto di Giuseppe Brindisi l'esperto torna al passato: "Quando sono usciti i vaccini, noi medici eravamo i più contenti. Sia perché potevamo tornare a lavorare, sia per i pazienti".

Poi il collegamento con la politica: "Oggi avere un partito che va contro il Green pass e l'obbligo vaccinale, dopo che non ci sono più, non ha senso. Le persone non vogliono vaccinarsi? Peggio per loro". Da qui il confronto con Francesco Toscano di Italia sovrana e popolare sulla credibilità di EMA e Aifa: "Noi entrando in Parlamento metteremo su una commissione che faccia luce sui gravissimi reati e le gravissime discriminazioni, però all'insegna della verità".

Immediata la reazione di Bassetti: "Non sarà un colpo di spugna, andremo in tribunale fino all'ultimo grado di giudizio. Io e tutti quelli che sono stati accusati". "Io non l'ho interrotta, l'ho ascoltata in silenzio, quindi mi faccia parlare", prende la parola Toscano che ribadisce la necessità di far chiarezza sul Covid e i vari provvedimenti.