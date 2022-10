Striscia la Notizia, truffa-choc a Matteo Bassetti: "In cosa mi hanno trasformato"

11 ottobre 2022 a

Matteo Bassetti testimonial di antiparassitari, antifungini, antidolorifici e cardiotonici. L'immagine dell'infettivologo e primario della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova è stata utilizzata per sponsorizzare prodotti naturali, tra cui un preparato dalle presunte proprietà dimagranti. Il tutto ovviamente all'insaputa dello stesso Bassetti, star dei virologi. Ne ha parlato ieri Striscia la Notizia nella rubrica "Malattie aberranti" di Moreno Morello.

La rubrica del tg satirico di Canale 5 ha per protagonisti i furbetti del marketing online che sfruttano l’immagine di personaggi famosi per vendere presunti prodotti curativi, facendo quindi pubblicità ingannevole. Quello di Bassetti, infatti, non è il primo caso di volto noto utilizzato senza alcuna autorizzazione per fare pubblicità. Era successo in passato anche a Vanessa Incontrada e a Fedez.

Matteo Bassetti a Striscia la Notizia, il servizio

"Si sono appropriati della mia immagine e della mia reputazione per vendere dei prodotti che io non so neanche bene a cosa servano. Sono tutte false notizie. È incredibile: mi hanno fatto diventare ortopedico, mi hanno fatto diventare dietologo, ogni tipo di cosa. E soprattutto so che ci sono molte persone che sono state fregate. Il mio messaggio, anche attraverso di voi, vuole essere quello di cercare di non farsi fregare", ha dichiarato l'infettivologo. Che, tramite avvocato, avrebbe presentato due esposti alla Procura di Genova per cercare di mettere un punto a questa situazione. Alla fine, però, sarebbe stata chiesta l’archiviazione.