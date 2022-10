Omnibus, la profezia di Mastella: "Vi dico come finirà tra Berlusconi e Meloni"

17 ottobre 2022 a

Alla vigilia della settimana decisiva per la formazione del nuovo governo, la tensione all'interno del centrodestra si sta attenuando. Ne è testimonianza l'incontro, fissato per oggi lunedì 17 ottobre, alle ore 16, tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma. Tutto il mondo della politica è in attesa, dunque, di questo faccia a faccia che potrebbe portare a un accordo nella coalizione per la composizione dell'esecutivo. E le ipotesi sull'esito non si sono fatte attendere. A dare il via tra i salotti televisivi, nelle prime ore del mattino, ci ha pensato Omnibus su La7, che ha intervistato Clemente Mastella - oggi sindaco di Benevento - per la sua lunga esperienza politica.

Alla domanda della conduttrice Gaia Tortora che gli ha chiesto di entrare nel ruolo di "mago" per fare una previsione sull'incontro di oggi, Mastella risponde convinto che i due leader del centrodestra troveranno una mediazione. E aggiunge: "Si incroceranno forse in un qualche espressione più tecnica". Quindi il pensiero va a Carlo Nordio, ex magistrato oggi tra i papabili al ruolo di Guardasigilli e sostenuto da Fdi. "Non è un rischio che si possa avere alla giustizia possa esserci un ex magistrato", dichiara Mastella. E infine chiude con uno sguardo rivolto all'opposizione: "Consiglio al Pd di fare un bagno di umiltà, di scendere ad ascoltare le persone, in quanto non reggono più all'onda d'urto che c'è nelle piazze".