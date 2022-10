Stasera Italia, Del Noce rivela: "Per Meloni squadra di alto profilo"

18 ottobre 2022 a

Fabrizio Del Noce non usa giri di parole. L'ex direttore di Rai Uno a Stasera Italia parla del nuovo governo di centrodestra che dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Come è noto i motivi di scontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi hanno creato qualche problema nella coalizione moderata, ma tutto pare sia rientrato con l'incontro chiarificatore di ieri sera. E così Del Noce affronta il tema dei temi: la squadra di governo. "I problemi da affrontare sono enormi, non è una crisi facile quella che sta attraversando il Paese schiacciato dal caro energia e dall'inflazione alle stelle", ha affermato Del Noce nel salotto di Barbara Palombelli.

Poi però spiega qual è la sua posizione sui dissidi che hanno accompagnato questa settimana del centrodestra: "Giorgia Meloni, a mio avviso, ha fatto bene a volere un governo di alto profilo".

Del Noce ribadisce dunque che l'esecutivo deve essere inattaccabile, un concetto già espresso da Guido Crosetto, grande tessitore della rete che porterà alla nascita del nuovo esecutivo. Il "gigante buono" infatti ha cercato di gettare acqua sul fuoco dopo gli scontri tra Berlusconi e Meloni il giorno dopo l'elezione di La Russa a presidente del Senato. E anche lui ha ribadito che la squadra di governo deve essere senza ombre.