Otto e Mezzo, dalla Gruber odio contro Merloni e Cav: "La verità su questa foto"

Nel giorno del vertice tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi in via della Scrofa, a Roma, Lilli Gruber scatena Andrea Scanzi a Otto e Mezzo, il salottino rosso de La7 dove la firma del Fatto Quotidiano picchia duro, anzi durissimo, contro i due leader del centrodestra.

"Il fatto che il centrodestra quando va al potere si compatta non mi stupisce. Oggi non mi aspettavo una gara di cazzotti tra Meloni e Berlusconi. Hanno fatto una finta pace, non si sopportano. È chiaro che governeranno insieme", premette con la consueta spocchia.

Poi il commento sulla foto che hanno diffuso Cav e Meloni, fianco a fianco al termine dell'incontro: "La foto che hanno fatto insieme oggi era abbastanza tirata, il sorriso era abbastanza finto. Dopodiché, il potere compatta", sentenzia Scanzi.

E ancora: Certo che Berlusconi va in via della Scrofa, sarebbe stato clamoroso il contrario, oggi quella forte è la Meloni. Ma ci si dovrebbe ricordare cos'era la Meloni fino a qualche anno fa, ma quando Berlusconi dice che senza di lui non sarebbe diventata nulla, forse esagera, ma...", lascia la frase in sospeso. Insomma, da parte di Scanzi una cattiva parola per tutti. Come sempre.

Otto e Mezzo, Scanzi contro Berlusconi e Meloni: qui il video