Ilaria Cucchi, lo sfogo: "Cosa avevano detto a mia madre..."

"È un momento difficile. C’è un vuoto immenso. Mi piace pensare che adesso sia con lui. Ma non posso pensare al male che ha dovuto subire nel tempo. Mia madre ha dovuto pagare un prezzo troppo alto anche a causa di anonimi hater che hanno provocato un’ulteriore sofferenza, senza che nessuno facesse nulla per fermarli". A dire queste parole è Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, in un’intervista a La Repubblica parlando della madre morta ieri mattina. Tra gli hater, spiega, "sia perfetti sconosciuti che persone conosciute, con importanti ruoli istituzionali". Mia madre, racconta, mi ha trasmesso "una forza inestinguibile nella giustizia. È stata un grande esempio: un amore immenso per la propria famiglia, il marito, i figli e i nipoti. I momenti difficili, quelli duri, sono serviti per unirci, per cementarci. E lei ha avuto un ruolo centrale in questo".

Nella battaglia per la verità su Stefano, aggiunge Ilaria, "ha cercato di farmi pesare il meno possibile il dolore per la morte di Stefano, di suo figlio. Con mio padre mi hanno guidato in tutti questi anni. Non riesco a pensare che adesso lei non ci sia più. È inspiegabile non vedere mio padre e mia madre assieme, l’uno accanto all’altra". Che la malattia possa essere collegata alla morte del figlio e alle ingiustizie che ha dovuto subire, secondo Ilaria, "non si può escludere".

"Quello che ha dovuto subire sia per la morte del figlio che per essere messa in discussione come madre - conclude - Qualcuno si era permesso di dire che Stefano era stato ’la gallina dalle uova d’oro. Per lei che amava Stefano sopra ogni cosa era un’offesa enorme, un insulto gratuito che l’aveva profondamente ferita".