Fuori dal Coro, Giordano-choc su Pfizer: "Chi ci ha sempre mentito"

"I politici ci hanno sempre mentito". L'accusa arriva da Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro. È lui a puntare il dito dopo che il colosso farmaceutico Pfizer "ha ammesso di non aver mai fatto indagini e ricerche sul fatto che il vaccino fosse in grado di fermare il contagio". Una "non notizia" la definisce il giornalista, che già si era occupato del caso. Eppure qualcosa non torna, visto che "la stessa Pfizer ha detto che stava lavorando ai vaccini per evitare il contagio". Ma l'azienda è in buona compagnia: "Il viceministro alla Salute Sileri è addirittura andato in Parlamento a dire: 'la pandemia dei non vaccinati', 'se non ti vaccini, contagi', lo hanno ripetuto alla nausea - prosegue Giordano in un video pubblicato su Twitter -. Ci hanno raccontato balle sapendo di mentire".

Addirittura, contesta quanto fatto da Conte prima e Draghi poi, hanno messo in atto provvedimenti. Basta pensare alle zone rosse, alle restrizioni sulle mascherine e tanto altro. Tutte misure che "hanno negato ai cittadini le libertà costituzionali e i diritti civili". Per questo la sua trasmissione in onda su Rete 4 martedì 18 ottobre porterà in studio coloro, come i medici, ancora sospesi e privati del loro lavoro. "Se fossimo in un paese normale, questa notizia sarebbe su tutte le prime pagine e invece no".

Oltre alla quarta dose, Giordano accoglierà le famiglie in difficoltà ma anche le tante vittime degli occupanti abusivi. Tema che ha visto la trasmissione liberare più case di quante liberate dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.