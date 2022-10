L'aria che tira, Telese inchioda Draghi: "Il lavoro è fatto?"

18 ottobre 2022 a

"Non credo ci sia un'intenzione omicida ma c'è una brutta negligenza": Luca Telese, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha puntato il dito contro l'esecutivo guidato dal premier uscente Mario Draghi per il mancato intervento sul caro energia. "Il governo potrebbe intervenire e invece l'immagine che abbiamo è quella di Draghi che dice 'Io ho fatto il mio decreto, ho aggiunto questi soldi, il lavoro è fatto'. Io non riesco a capire come si possa restare insensibili", ha continuato il giornalista.

Secondo Telese, è necessario intervenire subito per evitare un blackout totale delle aziende italiane: "Il tema rimane quello: il danno irreparabile. Quando si chiudono i battenti di un'impresa, dopo non si riaccende tutto come quando si gira la chiave nel cruscotto di una macchina. Quello che si interrompe poi finisce nei programmi di assistenza, in cassa integrazione, nella disoccupazione. Ma cessa l'attività che produce ricchezza".

"Da un lato spero che il nuovo governo abbia un piano di emergenza - ha proseguito il giornalista - dall'altro, visto che non c'è ancora il nuovo governo, bisognerebbe dire a questo di intervenire". E ancora: "Quando la Germania ha messo sul piatto 300 miliardi di euro, di cui 90 che verranno spesi nel prossimo anno, ha cambiato totalmente la geografia dell'intervento in Europa". "Ma la Germania non ha il debito pubblico che abbiamo noi...", è intervenuta la Merlino. Telese allora ha chiosato: "Era la stessa cosa che dicevano i frugali durante la pandemia, 'voi avete il debito, non potete intervenire'. Invece grazie a Dio si è fatto un enorme piano di assistenza".