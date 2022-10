L'aria che tira, Peter Gomez: "Servizi segreti contro Berlusconi"

20 ottobre 2022 a

"Potrebbe essere che salta Tajani, che ha tutte le caratteristiche per fare il Ministro degli Esteri": Peter Gomez, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, ha parlato delle possibili conseguenze dell'audio di Berlusconi su Putin e Ucraina. Un audio rubato durante una riunione con i parlamentari di Forza Italia. L'eventuale stop a Tajani, comunque, "non dispiacerebbe alla Ronzulli", secondo il direttore de ilfattoquotidiano.it.

"Chi fa quest'uscita sa perfettamente che la reazione a Washington sarà durissima nei suoi confronti - ha proseguito il giornalista -. Per dirla chiara, i servizi segreti americani stanno lavorando su Berlusconi. E non è piacevole quando i servizi segreti americani o di qualsiasi altro Paese cominciano a lavorare su di te". Per Gomez, insomma, il Cav avrebbe dovuto prevedere quello che si sta verificando in questo momento e quindi evitare un discorso del genere.

"Allora la domanda è: perché ti esponi in una situazione del genere?", si è chiesto l'ospite della Merlino. Che poi, riferendosi all'ex ambasciatore americano in Italia, ha detto: "Spogli si chiedeva: ma questi due non è che hanno fatto affari insieme sul gas? Noi all'epoca non abbiamo avuto risposta. Io non ho prove, ho solo sospetti e faccio domande: ma non è che Berlusconi ha parlato così per ricordare a Putin che è un suo grande amico?".