Otto e Mezzo, Giannini scatenato: "Berlusconi vecchio nonno, Salvini sedato"

A Otto e Mezzo si parla del governo in arrivo. Nel giorno delle elezioni, giovedì 20 ottobre, Lilli Gruber chiede a Massimo Giannini una sua opinione sulla tenuta della maggioranza. Risultato? Una nuova colata di fango: "Vedo che la pentola bolle, Silvio Berlusconi un vecchio nonno e Matteo Salvini sembra sedato". "Berlusconi non è mica il primo che passa - replica Alessandro Sallusti - è stato presidente del Consiglio ed è a capo di un partito che ha preso quasi il 9 per cento".

"Sisi - tenta di raddrizzare il tiro il direttore de La Stampa - io mi riferivo a quell'episodio". Il riferimento è all'audio rubato e alle frasi del leader di Forza Italia su Vladimir Putin. In ogni caso Giannini non ci va per il sottile, arrivando a dire che "il Cavaliere cammina per la corte e sparla, sproloquia".

Ma per lui non sarebbe il solo in Forza Italia: "Al di là delle mattane di Berlusconi, tutti i forzisti a quella riunione hanno applaudito". Nell'audio diffuso sulla riunione con i parlamentari si sente il Cav dire che "le Repubbliche del Donbass hanno chiesto a Putin di difenderle da Zelensky". E sul presidente ucraino: "Lasciamo perdere, non posso dirlo".