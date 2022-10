PiazzaPulita, Putin e il satanismo: "Chi c'è dietro", la teoria sconvolgente

21 ottobre 2022 a

Gender, genitore 1 e genitore 2, satanismo e religione: nei suoi discorsi Putin utilizza questi e altri argomenti per lanciare la sua "guerra all’Occidente". E nel farlo "si rivolge all’estremismo di destra". Lo spiega il professor Giovanni Savino, esperto di nazionalismo russo che ha vissuto a Mosca per 17 anni, da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, nella puntata del 20 ottobre. "Putin è riuscito a far passare l'idea che la guerra in Ucraina è una guerra contro l'Occidente. L'Occidente di Putin ha le sembianze del colonizzatore, dello speculatore capitalista, della spersonalizzazione dovuta al gender, di chi vuole sessualizzare i bambini".

Qui l'analisi del professor Savino a PiazzaPulita

"Dio patria e famiglia è un motto che si può iscrivere al putinismo di oggi, è l'agenda programmatica di Putin", prosegue Savino. "Come molte persone provenienti dal Kgb Putin ha adottato una visione del mondo religiosa. La religione è vista come un collante ideologico non come un atto di fede. La Russia è un mondo religioso, il resto del mondo è a-religioso, quindi ha perso la fede ed è nell'oscurità".

Quindi "quando parla di neo colonialismo, del primato degli Stati Uniti", il presidente russo "si rivolge al terzo mondo e si rivolge all'Asia. Quando parla del satanismo è un ammiccamento chiaro a Qanon che aveva accusato gli esponenti del partito democratico di essere dei satanisti. Quando parla di gender si rivolge all'estrema destra. Mette il cappello agli estremismi occidentali", conclude Savino. "L'estremismo di destra non l'ha inventato Putin ma Putin lo sfrutta".