Maglie, schiaffo a Luttwak: "Il Papa? Stai esagerando"

"Giorgia Meloni ha ricordato a tutti che gli Italiani non hanno votato per Putin o per il Papa ma per un'Italia forte a casa sua e in NATO che lei farà": Edward Luttwak lo ha scritto su Twitter, scatenando la reazione di Maria Giovanna Maglie. Che ha ripreso il tweet in questione e ha risposto a tono: "Che gli italiani non abbiano votato per il Papa, detto a un paese cattolico, mi sembra davvero una esagerazione anche per lei".

Ma a cosa si riferiva Luttwak nel tweet? Al leghista Lorenzo Fontana, eletto presidente della Camera dei deputati nei giorni scorsi. In particolare, l'esperto di politica internazionale ha scritto: "Salvini è prudente ma il suo Fontana è un Cattolico stile Pio XII: anti-occidentale". Non dimenticando un piccolo passaggio anche sul leader di Forza Italia, con riferimento agli audio rubati sulla guerra in Ucraina: "Berlusconi ormai una caricatura su Putin".

Tra l'altro, proprio nel giorno dell'elezione del presidente di Montecitorio, la Maglie aveva espresso la sua soddisfazione su Twitter: "Nel suo discorso Lorenzo Fontana ha tirato qualche stoccata doverosa ma non scontata ai nemici della civiltà occidentale, le gretine, i me too, i cancel culture. Non è necessario essere cattolici ferventi per ringraziarlo di cuore".