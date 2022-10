Emilio Fede e lo sfregio alla Meloni: "Domanda di riserva?"

21 ottobre 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi protagonista della cronaca politica. Ma chi è davvero il leader di Forza Italia? A raccontare qualcosa di inedito ci pensa Emilio Fede, in collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata in onda venerdì 21 ottobre su La7. Lui, giornalista ed ex direttore del Tg4, mostra a Myrta Merlino il suo ricordo dell'ex premier: la campanella ricevuto all'insediamento del suo governo. "Qualcosa - precisa - che nessuno ha".

Emilio Fede e Paolo Brosio? La più impensabile delle reunion: dove si ritrovano faccia a faccia

E all'inviato che gli ricorda che la prossima a ricevere la campanella sarà Giorgia Meloni, lui risponde: "Una domanda di riserva?". Per Fede infatti esiste solo il Cavaliere: "Lui è il numero uno, numero uno, numero uno. Non è personaggio da numero due". Che al leader di Forza Italia l'alleata di Fratelli d'Italia non vada molto giù è sotto gli occhi di tutti. Su questo però il giornalista vuole precisare: "Berlusconi ha un grande rispetto per le donne, quindi anche per la Meloni ha sempre avuto parole di rispetto. Attenzione però, tu puoi arrivare fin qua, perché dopo ci sono io". Insomma, "con lui ci vuole un po' più di umiltà e riconoscere che il grande capo è lui".

"Presi a calci, chi state uccidendo". Stop al Tg4, Emilio Fede a valanga contro Mediaset: un grave sospetto

Al centro del braccio di ferro con l'alleata, il ministero della Giustizia. Da una parte la Meloni che punta su Carlo Nordio, dall'altra il Cav che vuole Maria Elisabetta Casellati. "Ma no - prosegue Fede - con il problema della Giustizia si finisce sempre per cadere sul Bunga Bunga e quindi loro pensano che voglia la giustizia per vendicarsi, ma in realtà vuole che questa sia uguale per tutti". E a chi auspica un Berlusconi in pensione, Fede frena: "Lui non andrà mai in pensione".