Fatto quotidiano, la rosicata in prima pagina: "Sotto Meloni..."

"Sotto Meloni, niente", titola in prima pagina il Fatto quotidiano. "Mattarella l'ha aiutata a neutralizzare Salvini (suo vice con Tajani) e B., raso al suolo e costretto a scusarsi. Nei dicasteri chiave, tutti atlantisti e uomini di establishment". Quindi dentro la foto di Giorgia Meloni, il direttore Marco Travaglio inserisce la vignetta di Natangelo dove la leader di Fratelli d'Italia dice: "Ma il mio governo ha due cogli*** così!", indicando dietro di lei Salvini e Berlusconi. Il leader della Lega risponde: "Ben detto Giorgia!". Ma il Cav lo gela: "Si riferisce a noi...".

E la rosicata del Fatto è tutta nell'editoriale di Travaglio, che scrive: "L'unica novità del governo Meloni è Giorgia Meloni. È la prima premier donna d'Italia, non un maschio travestito, come insinua chi non ha ancora capito che la campagna elettorale è finita e ha vinto la destra. Una bella svolta, anzi una svolta bella: l'unica, però. La premier è stata abile a destreggiarsi nella gabbia di matti della coalizione, a dimostrare di non essere ricattabile da B. (né Giustizia né Mise), a non subire diktat neppure da Salvini (sennò lui sarebbe all'Interno e Giorgetti non sarebbe al Mef). Ma nulla ha potuto contro il suo vero tallone d'Achille, la mancanza di una classe dirigente all'altezza delle attese dei tanti elettori che l'hanno votata sperando in ben altro: un governo di forte cambiamento e discontinuità".