Fuori dal Coro, Giordano contro il ministro della Meloni: "Mi preoccupa"

22 ottobre 2022 a

a

a

Mario Giordano, in un post pubblicato sulla pagina Twitter di Fuori dal Coro, esprime dei dubbi sul neo ministro alla Salute, Orazio Schillaci. "Sappiamo ancora poco del neo ministro Orazio Schillaci, perché per fortuna è apparso poco in tv in questi due anni e mezzo, non come Pregliasco e Bassetti, e questo è un bene. Però di quel poco che sappiamo c'è una cosa che ci preoccupa un po'", prosegue il conduttore: "Intanto è stato nominato proprio da Roberto Speranza nella commissione tecnica dell'Istituto superiore di Sanità che ha accompagnato tutte le fasi e le decisione sulla pandemia. E sappiamo che era favorevole al green pass che riteneva uno strumento indispensabile".

"Lo valuteremo", aggiunge Mario Giordano, "ma la nostra speranza è di non avere un altro Speranza, al ministero della Salute". Quindi, "chiediamo al nuovo ministro: via le restrizioni per i non vaccinati, l'esclusione dei medici non vaccinati negli ospedali, del personale nelle Rsa. Non ha più senso. E basta tenere in casa chi sta bene, gli asintomatici devono potere essere liberi". E ancora: "Basta con le quarantene". Il Covid "deve essere trattato come un'influenza. E poi basta coi bollettini che servono solo a spargere terrore. E poi chiariamo le vaccinazioni per i giovani, per i guariti. Un'attenzione sulla campagna vaccinale. Queste cose il ministro le può fare subito".

Meloni premier, Salvini e Tajani vice: la lista completa dei ministri