Rita Dalla Chiesa, "denunciare": orrore a sinistra, ammazzato e appeso...

23 ottobre 2022 a

La violenza dei "compagni". Minacce di morte, insulti contro tutto ciò che è centrodestra. Nel mirino Giorgia Meloni e il suo governo, accusato di "nostalgie". Accuse che non reggono, ovviamente, strumentali e infamanti. E così, in questi giorni, assistiamo ai manichini impiccati dei vari Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. E ancora, le scritte sui muri: minacce di morte, insulti, intimidazioni.

Una forma, orribile, di violenza. E l'ultimo caso viene denunciato sui social da Rita Dalla Chiesa, neo-eletta in Parlamento tra le fila di Forza Italia. Il messaggio della Dalla Chiesa è chiaro: "Denunciare!", scritto in caratteri maiuscoli.

Denunciare cosa? Presto detto, l'orribile tweet di tal Ros9752, che nella sua intestazione ha la bandiera della Palestina. Un tweet in cui viene rilanciata un'immagine, un uomo - o meglio uno scheletro vestito da balilla - appeso a testa in giù, per i piedi. A corredo dell'immagine, il motto: "Credere obbedire penzolare". Una vergogna i cui riferimenti sono drammaticamente evidenti. Una vergogna che la Dalla Chiesa vuole denunciare.