Mezz'ora in più, fango della Annunziata sul centrodestra: "Mai successo"

Lucia Annunziata torna con Mezz'ora in più nel giorno del passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. Nella puntata di domenica 23 ottobre su Rai 3. la conduttrice getta fango sul centrodestra. Avendo davanti a sé Giampiero Massolo, la giornalista esordisce: "Rimane il problema che se l'Europa può essere più debole nel suo controllo, mai abbiamo avuto una coalizione che pur essendo coerente nello scherma grande, all'interno di questo schema grande mai c'è stata una coalizione spaccata sulle questioni del posizionamento internazionale".

Poi, rivolgendosi al diplomatico: "Tu come la vedi? Questo è il problema che magari può auto-consumarsi questo governo su questo tema". Ma la posizione dell'ospite è chiara già quando la Annunziata parla, visto che Massolo sembra sbuffare. Poi replica: "Ci sono due elementi: uno certe prese di posizioni sono state negli anni individuali e non sistemiche, anche recentemente ci sono state delle dissociazioni".

Massolo fa l'esempio di Antonio Tajani, "ministro degli esteri nonostante Berlusconi. Il Ppe non ha espresso grandi obiezioni". Infine, c'è "la spinta degli eventi, con le chiacchiere che stanno a zero: ossia un aggressore con un aggredito che chiede aiuto. Al di là dei flirt...". Ma Massolo non fa in tempo a finire che la Annunziata interrompe: "Ma se tu hai un uomo come Berlusconi che dice la colpa di questa guerra è di Zelensky, è la violazione di quello che pensi il dato reale. Quindi come regge la coalizione?". Ancora una volta Massolo la smonta: "Io mi attengo ai fatti: Tajani è ministro nonostante tutto".