Myrta Merlino e il ministro: "Il grave errore di Giorgia Meloni"

Myrta Merlino, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 23 ottobre, spiega di non condividere la scelta di Giorgia Meloni di dare il ministero della Famiglia ad Eugenia Roccella: la leader di Fratelli d'Italia, spiega la giornalista, "sa molto bene che su certe cose non siamo d'accordo. Per esempio, la Roccella ministra trovo che sia un grave errore francamente, perché questo è un Paese che è andato molto avanti e riportare indietro le lancette dell'orologio con una signora che ha delle idee pro vita", conclude, "secondo me è un tema".

Ma proprio oggi la Roccella, in una lettera a La Stampa, chiarisce che Giorgia Meloni "non vuole cambiare la legge sull'aborto, e io non solo non ho nessuna volontà di farlo, ma non ne avrei nemmeno il potere, visto che dell'applicazione della legge 194 si occupa il ministero della Salute insieme alle Regioni". E prosegue: "Se oggi si parla di aborto è solo per usarlo come arma contundente e impropria contro un governo che non è di sinistra e non è nemmeno tecnico (un peccato assai grave), e bisogna agitare lo spauracchio dell'attacco ai diritti delle donne. Che questa maggioranza sia stata votata dagli italiani ha poca importanza, così come non importa che il governo sia guidato da una donna, un fatto rivoluzionario nella storia, molto maschilista, della politica italiana".