L'aria che tira, rissa Friedman-Senaldi: "Di cosa parliamo", "Non accetto lezioni"

24 ottobre 2022 a

a

a

Scontro acceso tra Alan Friedman e Pietro Senaldi. Nella puntata di lunedì 24 ottobre su La7 si parla di Silvio Berlusconi, con Forza Italia che è tornata a pungere Giorgia Meloni. Per l'occasione, ecco che il giornalista statunitense attacca: "Berlusconi ormai è folkloristico. Alcune delle sue barzellette me le aveva già raccontate nel 2014, come quella sull'aereo e lo zainetto. La prima e la seconda volta si ride, la terza e quarta volta è impegnativo, la quinta e sesta è faticoso".

"Confusionari, amici di Putin": Friedman scatenato in tv, con chi ce l'ha

Da qui il ragionamento: "Se in Italia tendiamo a giustificarlo, i nostri alleati all'estero prendono sul serio che c'è un amico di Putin. Il vero problema della premier sono Berlusconi e Salvini che la sparano grosse ogni tanto". Affermazione che trova d'accordo Myrta Merlino. Di sottofondo si sente infatti dire: "Sì, è vero". Chi invece non è d'accordo è Pietro Senaldi: "All'estero si dovrebbero preoccupare dei loro leader, specialmente negli Stati Uniti dove Biden non è messo meglio".

"Lo crede davvero?". Friedman da record, azzoppa già Bonaccini: gelo a La7 | Video

"Ma stiamo parlando di Berlusconi, non di Biden", interrompe Friedman che nel frattempo se la ride. "Visti gli ultimi due presidenti - prosegue il condirettore di Libero -, dagli Stati Uniti non accetto lezioni". Ma Friedman rincara la dose e lo accusa di fare "una difesa d'ufficio" nei confronti del leader di Forza Italia. Peccato però che Senaldi gli ricorda: "Berlusconi è stato tre volte presidente del Consiglio. Prendere lezioni da Biden che è re delle gaffe, anche no. Non lo accetto proprio".