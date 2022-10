L'aria che tira, "ci mandano Fazzolari". Totoministri, indiscreto fuorionda

07 ottobre 2022 a

Voci fuorionda nello studio di L'aria che tira, su La7, rilanciano il tam tam delle ultime ore: "Ci mandano Fazzolari a Palazzo Chigi". Nella grande partita del toto-ministri nel prossimo governo di centrodestra, Myrta Merlino propone il classico borsino con i nomi più caldi e quelli con le quotazioni in picchiata. Grandissimo protagonista, fin dalla sera del 25 settembre, è Guido Crosetto: fondatore di Fratelli d'Italia, da tempo è tornato "in abiti civili", da presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza di Confindustria. Ora però la sua esperienza e la sua moderazione stanno per tornare in politica. Già, ma con che ruolo?

A La7 sono sicuri: "Ministro della Difesa", spiega Francesco Magnani. "Ma avevo capito che andava a Palazzo Chigi, Crosetto, no? Montaruli, lei mi conferma...". Augusta Montaruli, esponente di Fratelli d'Italia in collegamento, si cuce la bocca e fa spallucce, un po' imbarazzata: "Non posso confermare niente perché non lo so"; risponde con un sorriso che è tutto un programma.





Intanto però alti due ospiti rilanciano una voce diversa: "Ci mandano Fazzolari a Palazzo Chigi", affermano in contemporanea, non inquadrati dalla regia, Francesco Specchia di Libero e Goffredo Buccini del Corriere della Sera. Il possibile sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarebbe Giovanbattista Fazzolari, eminenza grigia di Fratelli d'Italia, uomo-chiave del partito nonché "ideologo" di Giorgia Meloni. Molto discreto, assai sfuggente e lontanissimo dal mondo della tv, qualche giorno fa aveva fatto scalpore un suo tweet in cui ringraziava Gruber, Floris, Formigli, Scanzi, Fazio, Travaglio, Saviano, Damilano, Friedman, Santori, Boldrini ed Enrico Letta per la campagna d'odio che aveva favorito il trionfo di FdI alle urne.