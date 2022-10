Giorgia Meloni contro Serracchiani, il video virale

25 ottobre 2022 a

Momenti di tensione alla Camera. Giorgia Meloni, nella sua replica ai deputati che voteranno tra pochi minuti la fiducia al governo, fa uno strappo al regolamento e si rivolge direttamente alla capogruppo del Pd Debora Serracchiani. Una risposta garbata, ma ferma e durissima nel merito, che provoca la proteste dai banchi dei dem, che ricordano al premier l'obbligo di rivolgersi alla presidenza di Montecitorio e non ai singoli onorevoli. La Meloni chiede scusa, ma il suo intervento è già diventato virale sui social.

Tutto nasce poche ore prima dalle parole della Serracchiani: "Di linee programmatiche se ne sono sentite poche, è un manifesto ideologico e divisivo che impone all'opposizione di fare una opposizione seria e intransigente nell'interesse del paese. Poche le proposte, più un elenco di problemi che già conoscevamo", il giudizio dell'ex governatore del Friuli Venezia Giulia dopo il discorso della Meloni, accusata di tenere le donne un passo indietro rispetto agli uomini.





Quando è di nuovo il turno della leader di Fratelli d'Italia, parte l'intemerata: "Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Onorevole Serracchiani, mi guardi per favore: le sembra che io stia un passo indietro agli uomini?". La Serracchiani ascolta in silenzio, sguardo in basso. "Non so da cosa abbia evinto questa lettura, ma non la condivido. Io stamattina ho parlato di lavoro, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Quando si dice di aiutare la famiglia, la natalità, lo si fa per garantire piena libertà: è una sfida quale sulla immagino che siamo d'accordo".

Matteo Salvini, seduto alla destra della Meloni, sorride beffardo. Le opposizioni contestano il premier per il suo essersi rivolta direttamente alla Serracchiani e aver dato del "tu" al deputato di Sinistra-Verdi Aboubakar Soumahoro: "Scusate scusate, errore mio, si sbaglia nella vita", riconosce sarcastica la Meloni. E durante il confronto con Serracchiani, in aula si alza anche uno "stai zitta!" all'indirizzo, forse, della capogruppo del Pd che stava protestando con Meloni.