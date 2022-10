Marta Fascina, quando Meloni esce dalla Camera... Gesto clamoroso

25 ottobre 2022 a

Tutti gli occhi su Giorgia Meloni e Marta Fascina. Siamo intorno alle 20, il premier ha appena votato la fiducia al suo governo alla Camera e fa per uscire da Montecitorio dopo una lunghissima giornata. Ad attenderla c'è proprio la deputata di Forza Italia, nonché compagna di Silvio Berlusconi. Il Cav, come noto, nei giorni scorsi ha avuto non poche frizioni con la leader di Fratelli d'Italia sul tema del toto-ministri, culminate con la clamorosa rottura su Ignazio La Russa eletto presidente del Senato senza i voti forzisti e a cui solo la delegazione congiunta del centrodestra salita al Quirinale venerdì scorso sembra aver posto una (parziale?) toppa. Giorgia e Marta si incrociano, si vedono. E si salutano con affetto, con la Fascina che stampa un bacio sulla guancia del neo-presidente del Consiglio.

Qualche minuto prima, si era lasciata andare ad un apprezzamento politico esplicito. "Il discorso di Giorgia Meloni? E stato un ottimo discorso, mi è piaciuto moltissimo", aveva detto all'agenzia Adnkronos, fuori dall'aula. Il saluto alla Camera sembra suggellare una ritrovata sintonia tra la Meloni e il clan Berlusconi, in attesa di sciogliere gli ultimi nodi su viceministri e sottosegretari.

In Transatlantico, tutti gli occhi erano comunque per la Fascina, apprezzata anche per il look: in total black (giacca e pantaloni), borsetta griffata, scarpe basse, capelli raccolti in uno chignon alto, la parlamentare azzurra non si stacca dal cellulare e a tutti balza agli occhi la cover con il volto di Silvio.