Lilli Gruber contro Meloni: "I telespettatori lo sanno"

Nel suo discorso alla Camera per la fiducia Giorgia Meloni ha condannato i regimi antidemocratici, fascismo compreso. Ma le sue parole evidentemente non hanno convinto tutti. Sicuramente non hanno convinto Lilli Gruber, che ieri a Otto e mezzo su La7 ha detto: "Le telespettatrici e i telespettatori capiscono le difficoltà della Meloni alla condanna severa del fascismo storico, senza se e senza ma, con un riconoscimento della resistenza storica e dell'antifascismo storico".

La conduttrice del noto talk politico ha poi aggiunto: "Noi vogliamo capire che cosa ci aspetta, che tipo dio governo, che tipo di presidente del Consiglio ci aspetta". Secondo la giornalista, la premier non sarebbe stata abbastanza chiara in aula: "E' stato un discorso programmatico. Ma - e questo lo hanno detto soprattutto le opposizioni - sulle tante questioni economiche non abbiamo capito bene che cosa voglia fare Giorgia Meloni".

Il tema è stato affrontato anche da Andrea Scanzi, ospite della trasmissione: "Io l'ho trovata molto umana nella sua emotività, nella sua gioia, nella sua sincerità, e questo secondo e è positivo. Il discorso del mattino è stato rassicurante ma retrogrado. Lei ha parlato delle problematiche dell'Italia, ma come le affronta? Non ha detto nulla in 70 minuti". E infine: "Se sei la prima presidente del Consiglio e parli per la prima volta alla Camera e parli del fascismo dovresti avere dei toni netti, lei invece vagamente ha detto 'non ho mai avuto simpatia' per i regimi. I regimi non fanno simpatia o antipatia, fanno vomitare".