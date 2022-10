Cacciari: "Basta con la balla del fascismo"

26 ottobre 2022 a

"Sono 35 anni che tutte le teste pensanti di questo continente dicono: badate amici di sinistra, il fascismo è un fatto archeologico": Massimo Cacciari, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha ribadito il suo pensiero sul regime fascista e sugli eventuali rischi attuali. "I pericoli autoritari non vengono più da quella storia, quella è una storia finita. Basta con questo discorso, basta con questa balla! Sono ben altri i pericoli per la nostra democrazia".

"Ma vogliamo scherzare?": Cacciari esplode, Gruber ammutolita | Video

Poi, rivolgendosi direttamente ad Andrea Scanzi, che di nuovo ha tirato in ballo la questione "fascismo", ha detto: "E' palese Scanzi, basta con questo discorso archeologico". Il giornalista del Fatto Quotidiano, anche lui ospite della trasmissione, ha replicato: "Non me ne frega assolutamente niente se quello che dico porta o no voti alla Meloni visto che io non faccio politica. Il punto qui è che c'è una che viene da una storia di destra che nel momento della fiducia alla Camera fa quei discorsi lì...".

Cacciari e Scanzi a Otto e mezzo, il video

Cacciari, però, ha controbattuto: "Io ti sto facendo un altro discorso, ormai è risaputo che i problemi autoritari - che ci sono, perché c'è una crisi palese della nostra democrazia - non vengono dal fascismo. Ci sono problemi di politiche populiste, di autocrazie burocratiche, finanziarie, certo...quelli sono i pericoli, ma cosa c'entra col fascismo?".