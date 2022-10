Sallusti: "Parla Berlusconi, c'è da tremare". Cosa succede oggi in Senato

26 ottobre 2022 a

Alessandro Sallusti, ospite di Giovanni Floris a diMartedì, su La7, nella puntata del 25 ottobre, esordisce con una battuta su Silvio Berlusconi: "Domani (oggi, ndr) Berlusconi parla al Senato. Da una parte tremiamo... Dall'altra, speriamo, perché per noi giornalisti 'meno male che Silvio c'è'. Almeno ravviva il dibattito"

Rispetto poi al famoso audio "rubato" al Cavaliere in cui raccontava di aver ricevuto da Vladimir Putin venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima per il suo compleanno, regalo ricambiato con bottiglie di lambrusco e una lettera altrettanto dolce, il direttore di Libero, spiega: "Bisogna vedere se è vero lo scambio di bottiglie perché al presidente Berlusconi piace infarcire la narrazione di aneddoti verosimili".

Ma detto questo, prosegue Sallusti, "condivido il punto politico. Berlusconi ha un'opinione personale che peraltro è condivisa da una buona fetta di italiani che pensa che le colpe non stanno tutte da una parte ma andrebbero equamente distribuite. Questo per quanto riguarda l'innesco della crisi. Dopodiché, visto che la crisi si è innescata, ora bisogna scegliere da che parte stare". "Non è più tempo dell'analisi e dei ricordi", conclude il direttore, "ma è tempo di scegliere e Silvio Berlusconi ha schierato Forza Italia senza se e senza ma dalla parte dell'Occidente, della Nato e dell'Europa".