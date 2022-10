Sallusti contro Di Battista: "È talmente una cazz*** che..."

26 ottobre 2022 a

a

a

Scontro in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 25 ottobre, tra Alessandro Sallusti e Alessandro Di Battista. "Su Forza Italia sai, prima o poi le cose accadono, però io sono quindici anni che sento dire che Forza Italia è sull'orlo di morire", spiega il direttore di Libero, "e certamente è indebolita rispetto a quello che abbiamo visto all'opera e conosciuto anni fa, ma è comunque un partito al 9 per cento, cioè una percentuale", attacca Sallusti, "che un eventuale partito di Di Battista non ha mai dimostrato di poter raccogliere tra gli italiani e il giorno in cui lo dimostrerà saremo tutti contenti per lui". Però, insomma, osserva il direttore, "prima di parlare di una specie di associazione di vecchi rincogli*** lo sfido a presentarsi davanti agli italiani e prendere il 9 per cento".

"Basta con questa balla": Cacciari, uno tsunami sulla Gruber | Guarda

Qui lo scontro tra Sallusti e Di Battista a DiMartedì

Ma Di Battista continua a dare del mafioso a Dell'Utri e a Berlusconi che secondo l'ex grillino ha "finanziato la mafia, cioè ha dato ingenti somme di denaro alla mafia".

E Sallusti a questo punto sbotta: "Ma non c'è una sentenza". "Inutile che si scalda", ribatte Dibba. Ma il direttore non ci sta e lo zittisce: "È talmente una cazz*** che non c'è neanche un processo".