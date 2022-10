Lucia Annunziata, attacco alla Meloni: "Il vero male dei nostri anni"

26 ottobre 2022 a

"Peronista e divisivo". Lo definisce così Lucia Annunziata il discorso di Giorgia Meloni alla Camera. Per iniziare la conduttrice di Mezz'ora in più riporta una citazione del generale e politico argentino Juan Domingo Perón, la seguente: "Per il Peronismo c’è soltanto una classe di uomini: quella degli uomini che lavorano". Quest'ultima, verga sulle colonne de La Stampa, viene posta a fianco di un passaggio della neo premier: "Siamo sempre stati al fianco di quei quasi cinque milioni di lavoratori autonomi, tra artigiani, commercianti e liberi professionisti che costituiscono un asse portante dell’economia italiana. E non smetteremo ora. Per noi, un lavoratore è un lavoratore". Da qui il messaggio al direttore Massimo Giannini: "Ti chiedevi nel tuo ultimo editoriale se Giorgia Meloni sarebbe stata Evita (Peron) o Margaret (Thatcher) e adesso lo sai. Il primo discorso ufficiale, pronunciato alla Camera prima della fiducia e poi depositato al Senato, ci ha raccontato la radice della formazione intellettuale del nuovo presidente del Consiglio".

E ancora: "Quel patchwork di vari pensieri degli anni Quaranta che va sotto il nome di Peronismo. Patriottismo, terza via economica del fascismo, socialismo, nazionalismo: il tutto combinato intorno a una idea: il riscatto dei descamisados(…). Ma se la retorica costruita intorno a questo obiettivo faceva impressione già a cavallo degli anni 40/ 50 del primo Peronismo fa di sicuro ancora più impressione sentirne echeggiare le idee nell’anno 2022; nelle aule del Parlamento di una democrazia avanzata come l’Italia". Insomma, per la Annunziata siamo di fronte a "un discorso profondamente divisivo".

Da qui la conclusione: "È tutto chiaro, presidente Meloni. Buon lavoro. Ma chi l’aiuta a scrivere i discorsi, e mi pare che ci sia un intero comitato a farlo, dovrebbe forse aiutarla anche a farglieli risentire, per farle capire quanto, con tali parole, invece di sanare, Lei rilanci quel conflitto fra popolo e istituzioni, che è il vero male dei nostri anni. Pro domo sua".