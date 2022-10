Mario Giordano sbugiarda Boldrini: "Urla ma non sa... "

26 ottobre 2022 a

"Nelle ultime settimane si fa un gran parlare del rischio di un ritorno al fascismo. Ma chi lancia l'allarme del fascismo saprà esattamente di cosa sta parlando?" Così si apre il servizio televisivo di Fuori dal coro su Rete 4, nella puntata di martedì 25 ottobre, che inchioda, sotto forma di quiz, l'ignoranza di chi si professa antifascista sulla storia stessa del fascismo. Ad essere intervistati soprattutto diversi esponenti politici di sinistra, oltre ad attivisti antifascisti. Eppure nessuno, nell'intero servizio, riesce a rispondere alle domande del gioco, che tra l'altro è facilitato essendo fornito con una serie di opzioni. Il "Tapiro d'Oro" va a quella che è forse, più di tutti, la paladina dell'antifascismo per eccellenza, Laura Bodrini. L'ex presidente della Camera si è auto umiliata rifiutando a priori le domande sul fascismo. "Me lo risparmierei volentieri", ha detto.

A cadere su domande come "La data della marcia su Roma?" si possono citare, tra i tanti, Rachele Scarpa (Pd), Agostino Santillo (M5s), Francesca Sghirra (Verdi-Sinistra), Isabella De Monte (Azione). Ma la scena muta più imbarazzante si deve a Mauro Antonio Donato Laus, senatore Pd, a cui viene posta una lunga sfilza di domande e la sua unica risposta è "no". All'inviato che dice "Se le dico Galeazzo Ciano (braccio destro di Benito Mussolini e suo genero ndr) non le viene in mente niente?" Maus è visibilmente in difficoltà. Così gli viene chiesto altro, ma la sua risposta è sempre negativa: "La data della marcia su Roma?" - "No", "L'anno?" - "No", "La caduta del fascismo?" - "No". Insomma, aspettative più che deluse da qualunque punto si guardi.